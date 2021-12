https://fr.sputniknews.com/20211223/vaccination-anti-covid-des-programmes-de-rappel-sans-discernement-risquent-de-prolonger-la-pandemie-1054038999.html

Vaccination anti-Covid: des programmes de rappel sans discernement risquent de prolonger la pandémie

Des programmes de vaccination de rappel contre le Covid-19 sans discernement risquent de prolonger la pandémie, a mis en garde l'Organisation mondiale de la... 23.12.2021, Sputnik France

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, environ 20% de toutes les doses de vaccin administrées quotidiennement dans le monde sont actuellement administrées sous forme de rappels ou de doses supplémentaires.Or selon l’OMS, de telles campagnes généralisées de rappel pourraient exacerber " les inégalités vaccinales " alors que " la vaccination doit rester axée sur la diminution des décès et des maladies graves ".D’autant que " la très grande majorité des hospitalisations et des morts sont des gens qui ne sont pas vaccinés, pas des gens qui n’ont pas eu de dose de rappel ".Selon le comité des experts de l’OMS en matière de politique vaccinale (SAGE), au moins 126 pays ont déjà donné des instructions en vue de l’injection d’une dose de rappel ou d’une vaccination supplémentaire (des enfants par exemple) et 120 d’entre eux ont déjà entamé les campagnes en ce sens.

