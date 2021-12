https://fr.sputniknews.com/20211224/la-police-sauve-48-personnes-enlevees-dans-le-nord-du-nigeria-1054059092.html

La police sauve 48 personnes enlevées dans le nord du Nigeria

La police nigériane a annoncé jeudi avoir sauvé 48 personnes immédiatement après leur enlèvement par des hommes armés sur une autoroute dans l'Etat de Kaduna... 24.12.2021, Sputnik France

Mohammed Jalige, porte-parole de la police de Kaduna, a indiqué dans un communiqué qu'un convoi de commerçants escorté par une équipe de policiers a été attaqué mercredi matin par des hommes armés en grand nombre alors qu'il se rendait dans la ville de Kaduna, la capitale de l'État, et que des dizaines de commerçants ont été emmenés par les hommes armés dans la forêt voisine après l'attaque surprise.L'équipe d'escorte "s'est renforcée et a affronté les hommes armés dans une poursuite tactique afin de ne pas blesser les victimes", a affirmé M. Jalige.Les agents de police ont forcé les hommes armés à abandonner leurs victimes et à fuir avec des blessures par balle, a-t-il précisé.Et d'ajouter que "les agents ont réussi à mettre 48 personnes en sécurité. Elles ont été identifiées et escortées jusqu'à leur destination".

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

