Ouganda: quinze personnes poursuivies pour terrorisme après une série d'attentats

Une quinzaine de personnes sont poursuivies en Ouganda pour terrorisme après de récentes attaques imputées aux Forces Alliées Démocratiques (ADF), une... 24.12.2021, Sputnik France

L'Ouganda a été victime d'une série d'attentats à la bombe aux mois d'octobre et novembre, faisant 5 morts et des dizaines de blessés.Après ces attentats, le pays est-africain avait déployé le mois dernier ses forces armées et lancé des frappes aériennes sur la République démocratique du Congo (RDC), visant les ADF, après l'accord de Kinshasa.Le porte-parole de la police, Luke Owoyesigyire, a affirmé que les 15 suspects ont été impliqués dans les attentats et qu'ils resteront en détention jusqu'au 13 janvier, date à laquelle ils comparaîtront de nouveau devant le tribunal.Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF dans l'est de la République Démocratique du Congo ont été revendiquées par l'EI*, qui décrit le groupe comme sa filiale d'Afrique centrale.*Organisation terroriste interdite en Russie

ouganda

