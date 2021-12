https://fr.sputniknews.com/20211224/salon-de-la-tech-de-las-vegas-google-et-lenovo-sajoutent-a-la-liste-des-absents-1054058948.html

Salon de la tech de Las Vegas: Google et Lenovo s'ajoutent à la liste des absents

Salon de la tech de Las Vegas: Google et Lenovo s'ajoutent à la liste des absents

Plusieurs entreprises majeures comme Google et Lenovo ont annoncé leur décision de s'absenter du salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, en raison... 24.12.2021, Sputnik France

De son côté, Lenovo a annoncé sur Twitter qu'il "suspendait toute activité" sur le site du salon de Las Vegas, tandis que le fabricant de microprocesseurs américain Intel a fait savoir qu'il se contenterait de faire ses présentations de manière virtuelle au CES.Mardi, des entreprises telles que la société mère de Facebook, Meta, ainsi qu'Amazon, T-Mobile et Twitter, s'étaient déjà retirées du salon, l'événement annuel le plus connu de l'électronique grand public (5-8 janvier).Les principaux médias spécialisés, notamment CNET, The Verge et TechCrunch ont également décidé de ne pas envoyer de reporters, suscitant le doute sur la tenue effective du salon face à la propagation fulgurante du nouveau variant aux États-Unis.Les organisateurs avaient annoncé la semaine dernière la présence de plus de 2.100 exposants, qui se verront proposer des tests de dépistage rapides et gratuits, tout en imposant d'être entièrement vacciné contre la Covid-19 pour accéder au salon.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

