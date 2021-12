Taïwan et le Japon envisagent une "coopération globale" dans les semi-conducteurs

https://fr.sputniknews.com/20211224/taiwan-et-le-japon-envisagent-une-cooperation-globale-dans-les-semi-conducteurs-1054053045.html

Les partis au pouvoir à Taïwan et au Japon ont convenu vendredi d'une "coopération globale" dans le domaine des semi-conducteurs et se sont engagés à... 24.12.2021, Sputnik France

Si Taïwan, considérée comme une province renégate par la Chine, et le Japon n'ont pas de liens diplomatiques officiels, ils entretiennent des relations officieuses étroites et partagent tous deux des inquiétudes vis-à-vis de Pékin.Les discussions, auxquelles ont participé deux parlementaires de haut rang du Parti démocratique progressiste de Taïwan (PDP) et du Parti libéral démocrate du Japon (PLD), se sont déroulées en visioconférence et font suite à des consultations initiales qui se sont tenues fin août.Les puces ne sont pas seulement un problème pour l'industrie japonaise qui, comme le reste du monde, a été confrontée à une pénurie de semi-conducteurs mais elles relèvent aussi de la sécurité du pays face à la Chine, a déclaré à la presse le parlementaire du PDP, Chiu Chih-Wei.Les responsables japonais ont déclaré qu'ils avaient convenu avec la partie taïwanaise que les deux pays, ainsi que les États-Unis, devaient coopérer pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement robustes dans des domaines tels que les semi-conducteurs.

