La reine Elizabeth évoque le "rire familier" de son mari, qui lui manque à Noël

2021-12-25T17:12+0100

La reine, âgée de 95 ans, a déclaré que si Noël était un moment de bonheur pour beaucoup, il pouvait être difficile pour ceux qui ont perdu des proches, une peine qu'elle dit comprendre tout particulièrement cette année, marquée par le décès du Prince Philip, à l'âge de 99 ans."Son sens du devoir, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à tirer plaisir de n'importe quelle situation étaient irrépressibles", a-t-elle déclaré lors de sa traditionnelle allocution enregistrée, rendant hommage à son "Philip adoré"."Cette lueur d'espièglerie et de curiosité était aussi brillante à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois", a-t-elle déclaré.La reine s'est dite convaincue que Philip souhaiterait que sa famille profite de Noël et qu'elle soit emplie de joie, malgré l'absence de son "rire familier".Elle a prononcé son discours assise derrière un bureau sur lequel se trouvait une photo encadrée où elle-même et Philip se tiennent par le bras, souriants.Cette image a été prise en 2007, lorsque le couple royal fêtait ses noces de diamant.Lors de cette allocution, la reine arborait la même broche chrysanthème en saphir qu'elle portait lors de sa lune de miel en 1947 et sur le même portrait du couple réalisé à l'occasion de leurs noces de diamant.Des photos d'elle et de Philip à différentes étapes de leur vie sont apparues à l'écran pendant son discours.Pour la deuxième année consécutive, Elizabeth passe Noël au château de Windsor, à l'ouest de Londres, rompant ainsi avec une tradition bien établie.Une source du palais a déclaré que cette décision avait été prise pour des raisons sanitaires, en raison de la propagation rapide du nouveau variant Omicron du coronavirus.Des membres de la famille proche devaient lui rendre visite, notamment son fils aîné, le Prince Charles et sa femme Camilla. En revanche, elle ne devrait pas faire d'apparition publique.Habituellement, tous les Windsor se réunissent pour Noël dans l'une de leurs résidences, le domaine de Sandringham situé dans l'est de l'Angleterre. Leur promenade jusqu'à une église voisine pour un service de Noël est un rituel.En raison de l'accélération de la pandémie en Grande-Bretagne, la reine a annulé la semaine dernière un déjeuner prévue avant Noël avec sa famille.Lors de son intervention, la reine a également évoqué son jubilé de platine, qui débutera en février et marquera ses 70 ans de règne.Elizabeth II est la monarque qui a régné le plus longtemps dans l'histoire britannique, après avoir battu en 2015 le record établi par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria.

