La Russie et l'Allemagne prévoient des entretiens début janvier autour de la crise ukrainienne

La Russie et l'Allemagne sont parvenus à fixer une date, "début janvier", pour tenir des entretiens dans le cadre des efforts d'apaisement de la crise... 25.12.2021, Sputnik France

Cette rencontre sera tenue entre Jens Ploetner, conseiller diplomatique du chancelier allemand et Dmitri Kozak, émissaire du Kremlin dans les négociations de paix autour de l'Ukraine.D’après la même source allemande, le principe de cette rencontre qui insiste sur la nécessité d'une "désescalade" dans la région, a été validé jeudi lors d'une conversation téléphonique entre le chancelier allemand, Olaf Scholz et le président russe Vladimir Poutine.Elle souligne également la "réactivation" du format Normandie, qui réunit l'Allemagne, la France, l'Ukraine et la Russie pour tenter de parvenir à une paix durable entre ces deux pays et qui se trouve au point mort, depuis son lancement au début du conflit ukrainien en 2014.Par ailleurs, la Russie exige des "garanties de sécurité" de l'Occident, incluant l'interdiction de l'extension de l'alliance militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), en particulier à l'Ukraine.

