Le Japon approuve un budget de défense record pour 2022

Le Japon a approuvé un budget de défense record de 5.400 milliards de yens (47 milliards de dollars) au titre de l’exercice 2022, qui comprend le financement... 25.12.2021, Sputnik France

L'augmentation du budget de 1,1 % pour l'exercice qui débute en avril constitue la 10e augmentation consécutive des dépenses en matière de défense et est conforme à l'engagement du Japon envers les États-Unis de renforcer ses capacités afin de faire face aux problèmes sécuritaires croissants dans la région.Le budget, approuvé vendredi par le conseil des ministres et qui doit encore être approuvé par le parlement, comprend un montant record de 291 milliards de yens (2,55 milliards de dollars) pour la recherche et le développement dans le domaine de la défense, en hausse de 38 % par rapport à l’année en cours.En outre, 100 milliards de yens (870 millions de dollars) sont destinés au développement de l'avion de chasse FX qui devrait remplacer l'ancienne flotte japonaise d'avions F-2 en 2035, ce qui en fait le premier avion de chasse développé au Japon depuis 40 ans.

