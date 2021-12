Le pape a célébré une messe solennelle dans la Basilique Saint-Pierre devant environ 2.000 personnes, le nombre de participants étant limité par la pandémie de coronavirus.François, qui a eu 85 ans la semaine dernière, a déclaré que l'enfant Jésus, né dans la pauvreté, devait rappeler aux gens que servir les autres est plus important que de rechercher un statut ou une visibilité sociale ou de passer sa vie à rechercher le succès."C'est en eux (les pauvres) qu'il veut être honoré", a déclaré François, qui a fait de la défense des pauvres une pierre angulaire de son pontificat.Samedi, François prononcera sa bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde) depuis le balcon central de la Basilique Saint-Pierre. (version française Camille Raynaud)

Le pape François appelle les fidèles à ne pas oublier les plus démunis

© AFP 2021 FILIPPO MONTEFORTE Le pape François © AFP 2021 FILIPPO MONTEFORTE

Reuters

Le pape François, a déclaré le 24 décembre que les personnes indifférentes aux pauvres offensent Dieu, et a exhorté les fidèles à "regarder au-delà de toutes les lumières et décorations" et à se souvenir des plus démunis, lors de la traditionnelle messe de minuit.