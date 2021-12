https://fr.sputniknews.com/20211225/une-trentaine-de-corps-calcines-decouverts-dans-lest-de-la-birmanie-1054070226.html

Une trentaine de corps calcinés découverts dans l’est de la Birmanie

Une trentaine de corps calcinés découverts dans l'est de la Birmanie

Les corps d'une trentaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvés samedi dans des véhicules complètement brûlés en Birmanie. 25.12.2021, Sputnik France

Des photos de la découverte macabre montrant deux camions et une voiture calcinés sur une route du canton de Hpruso, dans l'État de Kayah (est), avec des corps à l'intérieur ont circulé samedi sur les réseaux sociaux.La Birmanie a sombré dans le chaos depuis le putsch du 1er février qui a mis fin à une transition démocratique de dix ans. En dix mois, plus de 1.300 civils ont été tués, selon l'ONG locale, l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), qui rapporte des cas de tortures et d'exécutions extra-judiciaires.En réaction, les milices citoyennes PDF ont vu le jour dans le pays et infligent régulièrement des revers à la puissante armée birmane.

