Des courriers suspects perturbent le travail de deux commissariats de Lyon

À quelques heures de Noël, deux commissariats de Lyon ont reçu des courriers suspects. L’un d’eux contenait une poudre blanche, un autre du sable. Une enquête... 26.12.2021, Sputnik France

lyon

noël

commissariat

L’arrivée via la poste de plusieurs courriers suspects dans deux commissariats de Lyon a nécessité le déploiement d’un périmètre de sécurité, rapportent les médias locaux.D’après Le Progrès, le premier est parvenu vers 8h au commissariat du 5e arrondissement, rue des Anges. Il s’est avéré que l’envoi contenait une poudre blanche. Deux policiers présents ont été isolés en attendant de s’assurer qu’il n’y avait aucun danger.Deux heures plus tard, une lettre avec du sable à l’intérieur a semé la panique au commissariat du 1er arrondissement, place Louis Pradel. Le matériau a été également inspecté afin que tout risque bactériologique soit écarté.Enquête en coursUne enquête a été ouverte afin de savoir si une seule et même personne est à l’origine des deux courriers malveillants, indique LyonMag.Plus tôt en décembre, la préfecture du Rhône avait annoncé qu’une brigade de police serait spécialement dédiée au quartier de la Guillotière à Lyon pour tenter d’y endiguer délinquance et trafics.

