https://fr.sputniknews.com/20211226/lancien-president-grec-carolos-papoulias-decede-a-92-ans-1054076787.html

L'ancien Président grec Carolos Papoulias décède à 92 ans

L'ancien Président grec Carolos Papoulias décède à 92 ans

La présidence grecque a annoncé, le 26 décembre, le décès de l'ancien Président, Carolos Papoulias à l'âge de 92 ans. 26.12.2021, Sputnik France

2021-12-26T13:59+0100

2021-12-26T13:59+0100

2021-12-26T13:59+0100

grèce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1054076757_0:152:3098:1895_1920x0_80_0_0_4b1566d1a34a84fa2b164fa5c40d11cb.jpg

"Avec tristesse, nous adressons nos dernières salutations à Carolos Papoulias", a déclaré dans un communiqué la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou.Né le 4 juin 1929 à Ioannina en Epire (nord-ouest), Papoulias a été actif dans la résistance anti-nazie de 1942 à 1944, alors qu'il n'était qu'adolescent. Après des études de droit à Athènes, Milan (Italie) et Cologne (Allemagne), il devient avocat en 1963, profession qu'il exercera jusqu'à sa nomination en 1981 en tant que Secrétaire d'État aux Affaires étrangères.Pendant la dictature des colonels (1967-1974), Papoulias s'exila en Allemagne et devint l'un des cofondateurs du Mouvement socialiste pan-hellénique (Pasok) dirigé par Andréas Papandreou.Député de 1977 à 2000, il a été deux fois ministre des Affaires étrangères dans des gouvernements socialistes (1985-1989 et 1993-1996) et a dirigé la politique pro-arabe et pro-serbe du Pasok pendant la guerre de Yougoslavie dans les années 1990.

grèce

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

grèce