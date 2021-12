https://fr.sputniknews.com/20211226/macron-rend-hommage-a-desmond-tutu-licone-de-la-lutte-contre-lapartheid-en-afrique-du-sud-1054077824.html

Macron rend hommage à Desmond Tutu, l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud

Le Président français a rendu hommage, le 26 décembre, à Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, dont le combat "restera dans nos mémoires".Le "combat" de Desmond Tutu "pour la fin de l'apartheid et la réconciliation sud-africaine restera dans nos mémoires", a salué, dans un tweet, le chef de l'État français, après l'annonce du décès de Desmond Tutu.Desmond Tutu "consacra sa vie aux droits de l'Homme et à l'égalité des peuples", a rappelé M. Macron joignant sa voix au concert international d'hommages à l’icône sud-africaine de la lutte contre l’Apartheid.L’archevêque Desmond Tutu, est décédé dimanche, dans la ville du Cap, à l’âge de 90 ans, a annoncé la Présidence sud-africaine.Lauréat du prix Nobel de la paix en 1984 pour sa lutte non violente contre l'apartheid, Desmond Tutu était connu pour son franc-parler considéré comme la conscience sud-africaine et un témoignage durable de son esprit de réconciliation dans une nation divisée.Il a prêché contre la tyrannie de la minorité blanche, puis à l’ère de la démocratie, il n'a jamais hésité à appeler l'élite politique noire à rendre des comptes.Dans ses dernières années, il a regretté que son rêve d'une "nation arc-en-ciel" ne se soit pas encore réalisé.

