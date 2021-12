https://fr.sputniknews.com/20211226/un-joueur-algerien-decede-apres-un-choc-violent-en-plein-match-1054075899.html

Un joueur algérien décède après un choc violent en plein match

Le deuil continue de frapper le monde du football: après la mort de deux joueurs de football, omanais et croate, ayant subi des crises cardiaques alors qu’ils... 26.12.2021, Sputnik France

Sacrée après sa victoire contre la Tunisie le 18 décembre, l’Algérie est en deuil. Ce samedi, lors d’un match de D2 algérienne, Sofiane Loukar, joueur du MC Saïda, est décédé à l’âge de 30 ans, en plein jeu.Comme le rapporte la Radio algérienne, le défenseur et capitaine a été d’abord victime d’un violent choc à la tête, mais est revenu sur la pelouse, après avoir reçu les premiers soins. Dix minutes plus tard, il s’est effondré à nouveau.Les tentatives pour le réanimer n'ont pas eu de succès. Le match a été arrêté.Commentant le drame à la radio, le président de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), Ali Malek, a tenu à préciser que le dossier médical du défunt ne présentait aucune contre-indication à la pratique du football.Deux autres mortsLa mort de ce joueur algérien s’ajoute à deux autres morts ayant frappé le monde du football ces derniers jours. L’Omanais Mukhaled Al-Raqadi, 29 ans, a subi une crise cardiaque le 22 décembre lors de l’échauffement au jeu de son équipe, le Muscat FC. Transféré à l’hôpital, il est décédé quelques heures après.Un problème cardiaque a également foudroyé Marin Cacic, joueur croate du NK Nehaj décédé lors d’un entraînement le 21 décembre. Après s’être effondré pendant la séance, il a été transporté d’urgence à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque. Placé dans un coma artificiel, il est mort trois jours après.

