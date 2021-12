https://fr.sputniknews.com/20211227/banque-mondiale-plus-de-220-millions-de-dollars-pour-stimuler-la-relance-economique-au-vietnam-1054087234.html

Banque mondiale: plus de 220 millions de dollars pour stimuler la relance économique au Vietnam

Le Vietnam et la Banque mondiale (BM) ont signé, lundi, un accord de prêt à hauteur de 221,5 millions de dollars pour stimuler la reprise économique dans le...

La gamme d'actions politiques soutenues par ce crédit créera non seulement une base solide pour la reprise immédiate post-Covid, mais bénéficiera également au Vietnam à plus long terme, a-t-elle ajouté.Ce prêt est une opération d'appui budgétaire qui se présente sous la forme de conditions concessionnelles pour une période de 30 ans, avec un délai de grâce de cinq ans, a relevé Mme Turk, faisant savoir que la Banque mondiale cherche à encourager les réformes politiques visant notamment à soutenir la reprise économique inclusive et à renforcer davantage l'écologisation des politiques commerciales et la digitalisation de l'administration.

vietnam

Maghreb Arabe Presse

