De fortes chutes de neige perturbent la circulation au Japon

27.12.2021

Les autorités locales ont annoncé dans la journée qu'aucun blessé en lien avec ces intempéries n'avait encore été signalé, appelant à la prudence et à la vigilance.La circulation a dû être interrompue sur un important axe routier dans la préfecture de Shiga, limitrophe de celle de Kyoto, à cause de véhicules immobilisés, a-t-il ajouté, notant que l'incident a été provoqué par un camion ayant glissé sur la chaussée près de la ville de Hikone.Près de 200 passagers ont été contraints de passer la nuit de dimanche à lundi dans des trains immobilisés sur une ligne dans la préfecture de Shiga et près de 130 vols intérieurs ont été annulés dimanche à cause de la neige d'après l'agence de presse Jiji, et 50 supplémentaires lundi, d'après la télévision publique NHK.Aussi, près de 1.500 foyers se sont retrouvés sans électricité, lundi, en raison de ces fortes chutes de neige, selon l'opérateur japonais Kansai Electric Power.Vers la mi-décembre, le nord du Japon a été affecté par de fortes chutes de neige atteignant jusqu'à 63 centimètres de hauteur par endroits.

