Inondations au Brésil: 18 morts et 72 municipalités en état d'urgence

An total, 72 municipalités du nord-est du Brésil sont en état d’urgence à cause des pluies torrentielles qui ont fait 18 morts depuis début novembre, selon les... 27.12.2021, Sputnik France

La dernière victime est un homme de 60 ans qui a trouvé la mort noyé dans une rivière de l’état de Bahia, a précisé le Corps des pompiers.La situation a empiré ces derniers jours en raison d’intempéries qui ne donnent pas de répit aux services de secours.Le gouverneur Rui Costa, a signé, dimanche, un nouveau décret qui inclut 47 villes supplémentaires dans la liste des municipalités en situation d'urgence, rapporte le site d’information G1, qui rappelle que la liste en comprenait 25.Le gouvernement fédéral et celui de l'État de Bahia ont entamé dimanche une opération conjointe à travers la mobilisation de plus de personnel, d’hélicoptères et d’équipements pour venir en aide à des milliers d'habitants piégés par les inondations. D’autres états voisins, comme Minas Gerais, Espírito Santo et Sao Paulo, se sont également joints aux efforts.Plus de 11.000 personnes contraintes d’abandonner leurs foyers avaient été évacuées et 4.200 autres ont été directement prises en charge par les autorités, a indiqué la Protection civile vendredi.Le gouvernement a informé que le décret portant déclaration de l’état d’urgence sera publié ce dimanche dans la version numérique du Journal officiel de l'État et sera valable pour 90 jours.Avec la publication, toutes les agences de l'État seront mobilisées pour soutenir les actions de réponse à la catastrophe, le rétablissement de la situation et la reconstruction des villes.

