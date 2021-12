https://fr.sputniknews.com/20211227/israel-essai-clinique-pour-une-quatrieme-dose-de-vaccin-contre-le-covid-19-1054083577.html

Israël: essais cliniques pour une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19

Israël: essais cliniques pour une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19

Le Centre médical Chaim Sheba, situé en banlieue de Tel Aviv, entamera lundi une nouvelle campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 en administrant une... 27.12.2021, Sputnik France

2021-12-27T10:53+0100

2021-12-27T10:53+0100

2021-12-27T11:00+0100

covid-19

israël

tel aviv

vaccin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045905404_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_720799e60553c675e7dd1236b2e07a88.jpg

Cette initiative, annoncée dimanche par l'établissement, participe des évaluations sur la nécessité, ou non, d'une seconde campagne de rappel à l'échelle nationale, mais aussi mondiale, face à la prolifération du variant Omicron.Israël, le premier pays à avoir vacciné sa population, a fait état à ce stade de 1.118 infections à Omicron.Un comité d'experts auprès du ministère israélien de la Santé a recommandé une quatrième injection du vaccin Pfizer-BioNTech pour les personnes âgées de 60 ans et plus qui ont effectué un premier rappel il y a quatre mois au moins.Le directeur général de la Santé doit encore se prononcer sur ces recommandations.Les 150 soignants de l'hôpital concernés par l'essai ont reçu une troisième injection au 20 août au plus tard.

israël

tel aviv

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

israël, tel aviv, vaccin