Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Daniel Bachet, professeur émérite de sociologie à l’université d’Évry-Paris-Saclay, chercheur au centre Pierre-Naville et co-directeur de l’ouvrage Dépasser l’entreprise capitaliste (éd. du Croquant, 2021).Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

Moins abordé que la question des salaires ou du droit du travail, le sujet de l’entreprise en elle-même et de sa raison d’être est pourtant capital pour... 27.12.2021, Sputnik France

L’entreprise capitaliste, trou noir de l’économie dominante? - Podcast

Russeurope Express L’entreprise capitaliste, trou noir de l’économie dominante ? JACQUES SAPIR | DANIEL BACHET

Jacques Sapir Clément Ollivier

Moins abordé que la question des salaires ou du droit du travail, le sujet de l’entreprise en elle-même et de sa raison d’être est pourtant capital pour l’économie et la société. Faut-il généraliser la coopérative et dépasser l’objectif du profit?