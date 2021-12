https://fr.sputniknews.com/20211227/le-perou-prevoit-une-4eme-injection-au-personnel-medical-et-aux-populations-vulnerables-1054084455.html

Le Pérou prévoit une 4e injection au personnel médical et aux populations vulnérables

Le gouvernement du Pérou compte acheter 55 millions de doses de vaccins anti-Covid en 2022 pour faire une quatrième injection au personnel médical et aux... 27.12.2021, Sputnik France

covid-19

pérou

vaccination

variant omicron du covid-19

La vaccination de la population avec une quatrième dose, trois mois après la troisième, dépendra de l'évolution de la pandémie dans le pays, a déclaré à la presse le responsable gouvernemental.Le ministre a confirmé également l'acquisition de vaccins Pfizer et le début en janvier de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.Au cours du mois dernier, les infections ont doublé dans le pays d'Amérique du Sud, pour atteindre plus de 1.500 par jour, tandis que les décès sont passés à plus de 50 par jour.Le Pérou espère atténuer avec ces mesures la propagation du variant Omicron, hautement contagieux, dont il a enregistré 71 cas, selon le ministère de la Santé.Le pays andin, de 33 millions d'habitants, a le taux de mortalité dû à la pandémie le plus élevé au monde: 6.122 par million d'habitants, selon des chiffres officiels.

pérou, vaccination, variant omicron du covid-19