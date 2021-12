https://fr.sputniknews.com/20211227/les-confinements-successifs-ont-accentue-la-menace-terroriste-au-royaume-uni-1054085156.html

Les confinements successifs ont accentué la menace terroriste au Royaume-Uni

La menace terroriste au Royaume-Uni a été aggravée par les confinements successifs imposés pour stopper la propagation du coronavirus, a indiqué, lundi, le... 27.12.2021, Sputnik France

Le député de l'East Hampshire, qui a été nommé à la tête du ministère en août dernier, a déclaré au Daily Telegraph que les personnes ayant passé de longues périodes enfermées à leur domicile durant les confinements étaient plus susceptibles d'aller vers la radicalisation.Depuis la prise de fonctions de M.Hinds, il y a eu deux attaques terroristes présumées au Royaume-Uni avec le meurtre du député David Amess et l'attaque devant l'hôpital pour femmes de Liverpool.Plus tôt en décembre, la police antiterroriste britannique avait annoncé avoir déjoué sept attentats terroristes "dans un stade avancé" depuis le début de la pandémie de coronavirus.

