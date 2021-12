https://fr.sputniknews.com/20211227/un-ecureuil-et-un-fleuriste-turc-deviennent-des-amis-inseparables-1054090691.html

Un écureuil et un fleuriste turc deviennent des amis inséparables

Mahmut a été adopté par l'homme qui l’a trouvé alors qu’il était encore tout petit dans un arbre coupé. Aujourd’hui, il n'a guère peur de l'homme et attire... 27.12.2021, Sputnik France

En Turquie, le fleuriste Sinan Bicher et un écureuil sont devenus des amis inséparables. Sinan et un de ses amis ont trouvé le petit animal dans le creux d'un arbre coupé. Le fleuriste a décidé de l’adopter. Il l’a nourri avec du lait pendant deux mois."Nous avons mis un pot d'eau chaude à côté de l'écureuil parce qu'il avait froid. Nous avons également mis une petite couverture sous laquelle il s’allongeait en boule. C'est ainsi que notre histoire avec Mahmut a commencé", raconte Sinan Bicher.Maintenant, Mahmut et son propriétaire ne se séparent pas une seconde. L'animal accompagne Sinan partout."Nous avons essayé à deux reprises de ramener l'écureuil dans son habitat naturel, mais il est revenu vers nous chaque fois. Nous avons donc abandonné ces tentatives, et l'écureuil vit maintenant avec nous. Nous ne voulons plus nous séparer de lui", a déclaré le propriétaire de l'animal.Il a ajouté que l'écureuil faisait depuis longtemps partie de sa famille.

