Décès du frère de Diego Maradona, Hugo, à Naples

Le frère cadet de Diego Maradona, Hugo, est mort mardi à Naples à l'âge de 52 ans, un peu plus d'un an après la disparition du génie argentin, a annoncé le... 28.12.2021, Sputnik France

Le président du club, Aurelio De Laurentiis, et l'équipe "se rassemblent autour de la famille de Maradona et s'unissent à elle dans la douleur causée par la disparition d'Hugo", ajoute le texte.Hugo Maradona, père de trois enfants résidant à Miami, en Floride, a été déclaré mort à l'arrivée des secours à son domicile de Monte di Procida, dans l'agglomération napolitaine.Ancien joueur, il avait évolué en Italie, en Autriche, en Espagne, en Argentine et au Japon, avant de retourner en Italie pour s'y installer définitivement et embrasser une brève carrière d'entraîneur au sein de clubs amateurs de Naples.Il s'était récemment présenté sur une liste de droite aux élections municipales, finalement remportées par la gauche.Il était arrivé à peine majeur dans la grande cité portuaire du sud, en 1987, recruté par le Napoli, avant d'être prêté à Ascoli. Le 20 septembre de la même année, les deux frères s'étaient opposés lors d'un match remporté 2:1 par le Napoli, a rappelé le quotidien Il Corriere del Mezzogiorno.

