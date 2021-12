https://fr.sputniknews.com/20211228/le-transport-ferroviaire-britannique-paralyse-par-le-manque-de-personnel-1054098705.html

Le transport ferroviaire britannique paralysé par le manque de personnel

Plus d'un cinquième des voyages en train ont été touchés par des annulations au Royaume-Uni durant la saison des fêtes, les compagnies ferroviaires souffrant... 28.12.2021, Sputnik France

Lundi, plusieurs services ferroviaires dans tout le pays ont signalé des perturbations en raison de l'absence de personnel touché par le Covid, alors que la demande des voyageurs ne faiblit pas durant cette la période des fêtes de fin d'année.TransPennine Express, ScotRail, Avanti West Coast, Northern Rail, LNER et Greater Anglia ont tous signalé un impact sur les services en raison d'un manque de personnel disponible.Dans le nord, les trains traversant Leeds offrent un service réduit jusqu'au 3 janvier, y compris un service "très limité" le 2 janvier.Dans l'ouest, les trains de CrossCountry ne feront pas escale à Bristol Parkway jusqu'à la veille du Nouvel An. Certains services du Great Western Railway au départ et à destination de Bristol Temple Meads seront également affectés.À Londres, les passagers du métro connaissent des perturbations similaires: les lignes Piccadilly, Jubilee et Metropolitan sont toutes partiellement fermées, tandis que la ligne Waterloo & City est suspendue jusqu'à début janvier.En plus de la propagation du variant Omicron, les services de l'East Midlands Railway continuent d'être affectés par l'action syndicale du RMT, avec un service réduit qui devrait se poursuivre jusqu'au 2 janvier.La propagation du variant Omicron a également entraîné l'annulation de dizaines de vols au Royaume-Uni et de milliers d'autres à l'étranger, ainsi que l'apparition de foyers sur des bateaux de croisière.

