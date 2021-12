https://fr.sputniknews.com/20211228/les-autotests-covid-en-vente-hors-pharmacie-jusquau-31-janvier-2022-1054097106.html

Les autotests Covid en vente hors pharmacie jusqu'au 31 janvier 2022

Les autotests Covid en vente hors pharmacie jusqu’au 31 janvier 2022

Les tests antigéniques devraient arriver progressivement dans les 10 prochains jours dans les rayons des grandes surfaces. Leclerc, Système U et Carrefour... 28.12.2021

Après les masques l'an dernier, les autotests du Covid-19 vont être autorisés à la vente dans les grandes surfaces en France, pendant un mois, au grand dam des pharmaciens qui en avaient jusqu'à présent le monopole.Cette autorisation est annoncée comme temporaire: l'arrêté publié mardi au Journal officiel précise que la vente hors pharmacie est autorisée "à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022". Cette extension concernera uniquement la grande distribution, a ensuite précisé le ministère de la Santé à l'AFP.Le gouvernement a considéré que face à une demande de tests "sans précédent depuis le début de la crise sanitaire, il y a lieu de diversifier les circuits d'approvisionnements et de ventes des autotests", selon le texte de l'arrêté. Les autotests sont vendus en pharmacies depuis avril 2021.Pour la grande distribution, c'est une victoire. "C'est bien d'élargir le front et d'augmenter les disponibilités. On voit bien avec le variant Omicron que l'autotest est aujourd'hui un outil indispensable pour les réunions familiales", a commenté Michel-Édouard Leclerc, PDG des magasins E.Leclerc, auprès de l'AFP.La Fédération du commerce et de la distribution (FCD), qui représente une cinquantaine d'enseignes, s'est réjouie auprès de l'AFP d'une "bonne nouvelle qui va permettre aux Français d'avoir plus facilement accès aux autotests, à des prix accessibles".Ces tests antigéniques devraient arriver progressivement dans les 10 prochains jours dans les rayons des grandes surfaces. Certaines enseignes, comme Carrefour, en avaient déjà commandé en mars. Celles qui sont installées dans des pays où les autotests sont déjà autorisés, comme l'Allemagne et la Belgique, disposent aussi de facilités d'approvisionnement.Ces tests coûtent aujourd'hui de l'ordre de quatre à cinq euros l'unité en pharmacies. Leclerc, Système U et Carrefour n'ont pas annoncé de prix de vente, mais ils affirment qu'ils vendront à prix coûtant.

