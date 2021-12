https://fr.sputniknews.com/20211228/lindonesie-autorise-les-boeing-737-max-a-voler-de-nouveau-apres-le-crash-de-2018-1054099398.html

L'Indonésie autorise les Boeing 737 MAX à voler de nouveau après le crash de 2018

L'Indonésie a levé l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX, a déclaré mardi le ministère indonésien des Transports, trois ans après le crash d'un appareil de... 28.12.2021, Sputnik France

Le Boeing 737 MAX avait été cloué au sol en 2019 à travers le monde après deux accidents mortels: le premier en octobre 2018 en Indonésie, le second en mars 2019 en Éthiopie.L'appareil a d'ores et déjà été autorisé à voler de nouveau aux États-Unis et en Europe. Des pays comme l'Australie, le Japon, l'Inde, la Malaisie, Singapour ainsi que l'Éthiopie ont également levé plus récemment l'interdiction de vol frappant l'appareil.Le ministère indonésien des Transports a indiqué dans un communiqué que la levée de l'interdiction de vol entrait en vigueur avec effet immédiat.Cette mesure a été décidée après évaluation par les régulateurs des modifications apportées à l'appareil, a ajouté le ministère, tout en précisant que les compagnies aériennes devraient inspecter leurs 737 MAX avant de leur permettre de décoller à nouveau.

