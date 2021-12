https://fr.sputniknews.com/20211229/inde-les-ide-selevent-a-81-milliards-usd-au-cours-de-lexercice-2020-2021-1054108085.html

Inde: les IDE s'élèvent à 81 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020-2021

Les investissements directs étrangers (IDE) en Inde ont atteint un record: 81,97 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020-2021, a indiqué le ministère... 29.12.2021, Sputnik France

Entre 2014 et 2021, les cinq principaux pays d'où des entrées d'IDE ont été reçues sont Singapour, Maurice, les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon, a fait savoir la même source.Le secteur des logiciels et du matériel informatique a attiré la plus grande part des entrées d'IDE avec un taux de 19%, suivi par les services (15%), le commerce (8%) et les télécommunications (7%).Le gouvernement central avait pris une batterie de mesures pour stimuler les investissements nationaux et étrangers en Inde, a rappelé le ministère indien.Il s'agit notamment de la réduction des taux d'imposition sur les sociétés, l'amélioration du climat des affaires, les réformes portant sur les politiques d'IDE, la réduction du fardeau de la conformité et les mesures politiques visant à stimuler la fabrication nationale par le biais de commandes de marchés publics.Selon la Confédération de l'industrie indienne, la troisième économie d'Asie devrait attirer des Investissements étrangers directs de 120 à 160 milliards de dollars par an d'ici 2025.

