Kenya: les certificats de vaccination physiques ne seront plus acceptés dans les aéroports

Kenya: les certificats de vaccination physiques ne seront plus acceptés dans les aéroports

Les certificats de vaccination physiques, présentés par les voyageurs arrivant au Kenya, ne seront plus acceptés notamment dans les aéroports, a annoncé le... 29.12.2021, Sputnik France

29.12.2021

2021-12-29T15:54+0100

2021-12-29T16:16+0100

Tous les voyageurs arrivant dans le pays sont tenus de télécharger leur certificat de vaccination anti-Covid depuis la plateforme Global Haven dédiée à la validation des tests Covid-19 et de pass vaccinaux, a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué.Les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, du Nigeria, de Zambie, du Ghana, du Zimbabwe, du Malawi, d'Eswatini, du Lesotho, de Namibie, du Mozambique et du Botswana subiront un test antigénique avant d’être autorisés à entrer sur le sol kényan, a ajouté le ministère, notant que tout passager présentant des symptômes grippaux, ou développant des symptômes cliniques dans les 14 jours suivant son arrivée, sera placé en quarantaine obligatoire et subira un test de dépistage au sein des établissements de santé gouvernementaux.De même, à l'exception des enfants de moins de cinq ans, tous les passagers arrivant dans le pays doivent présenter un résultat de test PCR négatif, effectué dans les 72 heures avant le départ, quel que soit le point d'entrée.Quant aux Kényans revenant de l'étranger, ils seront soumis à un isolement de 10 jours dans un établissement public s'ils sont testés positifs.Le ministère a, par ailleurs, appelé les compagnies aériennes à s'assurer que tous les voyageurs aient téléchargé des certificats Covid-19 via le Global Haven avant d'embarquer.

