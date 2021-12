https://fr.sputniknews.com/20211229/new-delhi-resserre-la-vis-face-a-laugmentation-des-cas-quotidiens-1054107651.html

New Delhi resserre la vis face à l'augmentation des cas quotidiens

L'Autorité de gestion des catastrophes à Delhi a annoncé mardi de nouvelles restrictions dans le cadre de "l'alerte jaune" émise dans la capitale indienne, en... 29.12.2021, Sputnik France

La capitale a signalé mardi plus de 530 nouveaux cas, soit le pic le plus élevé en une seule journée depuis plus de six mois.En vertu des nouvelles directives, les établissements scolaires devront adopter l'enseignement en ligne alors que les cinémas, les salles de sport et les complexes sportifs fermeront jusqu'à nouvel ordre et les grands rassemblements politiques, sociaux et religieux resteront interdits.Un couvre-feu nocturne a déjà été imposé à Delhi de 22h00 à 5h00 pour freiner la propagation du virus, alors que les autorités craignent la résurgence d’une nouvelle vague à l’image de celle qui a ravagé le pays en avril et mai derniers et qui a submergé les hôpitaux et les crématoriums.L'Inde a également renforcé les mesures de contrôle sanitaire au niveau des frontières, tandis que la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé dernièrement le report de la reprise des vols aériens commerciaux internationaux réguliers de passagers à destination et en provenance de l'Inde.Les aéroports internationaux du pays ont renforcé le contrôle et les tests de dépistage, notamment pour les voyageurs en provenance des pays à risque qui doivent passer des tests RT-PCR à leur arrivée dont les résultats doivent être négatifs avant de quitter l'aéroport.Le pays, qui a administré à ce jour plus de 1,4 milliard de doses de vaccin, met les bouchées doubles pour atteindre l'immunité collective et augmenter le taux de vaccination notamment dans les régions reculées.Au total, l'Inde a signalé plus de 480.000 décès dus au Covid-19, se plaçant ainsi en troisième position parmi les pays qui ont enregistré le plus de décès après les États-Unis (818.371) et le Brésil (619.100).

