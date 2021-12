https://fr.sputniknews.com/20211229/proces-du-13-novembre-salah-abdeslam-teste-positif-au-covid-19-1054106175.html

Procès du 13-Novembre: Salah Abdeslam testé positif au Covid-19

Procès du 13-Novembre: Salah Abdeslam testé positif au Covid-19

Salah Abdeslam, le principal accusé au procès des attentats du 13 novembre 2015, a été testé lundi positif au Covid-19, a-t-on appris mardi de sources proches... 29.12.2021, Sputnik France

2021-12-29T06:51+0100

2021-12-29T06:51+0100

2021-12-29T06:51+0100

france

salah abdeslam

prison de fleury-mérogis

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102865/77/1028657749_146:0:4402:2394_1920x0_80_0_0_64a3ff46637e7ccea98afa29dad7f76c.jpg

Le seul survivant des commandos jihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis, est détenu pendant la durée de l'audience dans la prison de Fleury-Mérogis, dans le sud de Paris.Dans cet établissement pénitentiaire, le plus grand d'Europe, un total de 21 détenus étaient positifs au Covid-19 en date du 24 décembre, a indiqué de son côté la Chancellerie.Infection dans les prisonsAu niveau national, 370 détenus sur les quelques 70.000 emprisonnés étaient infectés par le coronavirus, selon le dernier bilan du ministère. Salah Abdeslam est incarcéré à Fleury-Mérogis sous le régime très strict de l'isolement, seul dans une cellule équipée d'un dispositif de vidéosurveillance fonctionnant 24h sur 24.Le procès du 13-Novembre, qui s'est ouvert en septembre dernier, doit reprendre le 4 janvier prochain après une interruption de deux semaines.Sollicitée par l'AFP pour savoir si un report de l'audience serait demandé, l'une des avocates de Salah Abdeslam, Me Olivia Ronen, n'a pas répondu dans l'immédiat.La cour d'assises spéciale juge au total 20 accusés, dont 14 présents à l'audience, soupçonnés d'être impliqués à divers degrés dans la préparation des attaques jihadistes les plus meurtrières jamais perpétrées en France.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

salah abdeslam, prison de fleury-mérogis, covid-19