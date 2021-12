https://fr.sputniknews.com/20211229/rwanda-la-digitalisation-vecteur-efficace-de-lutte-contre-la-covid-19-1054107215.html

Rwanda: la digitalisation, vecteur efficace de lutte contre la Covid-19

Les investissements du Rwanda dans la digitalisation ont empêché la société rwandaise d'être paralysée par la pandémie de la Covid-19, a affirmé le président... 29.12.2021, Sputnik France

Dressant le bilan de la situation économique, le chef de l'Etat a indiqué que le secteur agricole reste le moteur principal de l’économie rwandaise, contribuant à hauteur de 25 % du PIB en 2021.Le Fonds de relance économique, doté d’une enveloppe d’environ 100 millions de dollars US, a permis de sauver les emplois et à soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, notamment celles opérant dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, a dit M. Kagame.Abordant les efforts déployés en matière de vaccination anti-covid, le président Kagame a déclaré que 80% de la population éligible a reçu au moins une dose de vaccin.Le Rwanda a atteint l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de vacciner au moins 40% de l'ensemble de la population d'ici fin décembre 2021, selon le ministère rwandais de la Santé.

avec Maghreb Arabe Presse

