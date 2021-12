https://fr.sputniknews.com/20211230/au-canada-pres-de-87000-cas-de-covid-en-une-journee-1054129683.html

Au Canada, près de 87.000 cas de Covid en une journée

Au Canada, près de 87.000 cas de Covid en une journée

Le Canada a signalé, mercredi, 86.759 nouvelles contaminations au Covid-19, portant le total des cas à environ 2,1 millions dans le pays, avec plus de 200.000...

Il s'agit du bilan quotidien le plus élevé des contaminations depuis l’émergence de la pandémie au Canada au mois de février de l'an dernier.Le Canada compte désormais 2.095.819 cas et déplore 30.253 décès, après un bilan funeste de 57 décès durant la dernière journée.La plupart des nouveaux cas ont été enregistrés en raison de la propagation du variant Omicron dans le pays de l’érable qui a recensé, jusqu’à présent, 15.310 infections à ce variant, avec 4.861 contaminations durant les dernières 24 heures.S’agissant des hospitalisations, le nombre des patients concernés a augmenté de 404 cas, pour atteindre 2.432 personnes admises dans les établissements hospitaliers, dont 499 en soins intensifs.Côté vaccination, le nombre de personnes complètement vaccinées s’élève à 29.357.885, avec plus de 67 millions de doses injectées, sur une population de 38 millions.

