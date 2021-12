https://fr.sputniknews.com/20211230/la-turquie-deploie-son-vaccin-face-a-la-hausse-des-contaminations-1054124957.html

La Turquie déploie son vaccin face à la hausse des contaminations

La Turquie déploie son vaccin face à la hausse des contaminations

La Turquie a commencé à administrer son vaccin contre le Covid-19, Turkovac, dans des hôpitaux du pays, dans un contexte d'augmentation rapide des infections... 30.12.2021, Sputnik France

Plus de 130 millions de doses des vaccins développés par la société chinoise Sinovac et Pfizer-BioNTech ont d'ores et déjà été administrées, et une campagne de rappel a commencé.Turkovac a été autorisé en urgence la semaine dernière par les autorités turques, après que son lancement a été retardé pendant plusieurs mois.Le nombre d'infections dans le pays a augmenté de 30% lundi avant de dépasser les 36.000 cas mercredi, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 29 avril.Le Président Recep Tayyip Erdogan a répété à plusieurs reprises que son gouvernement rendrait Turkovac disponible dans le monde entier. Ankara n'a pas encore publié d'informations détaillées sur le taux d'efficacité du vaccin ou les résultats des essais cliniques.

