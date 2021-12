https://fr.sputniknews.com/20211230/le-gouvernement-italien-etend-le-pass-sanitaire-1054121760.html

Le gouvernement italien étend le pass sanitaire

Le gouvernement italien étend le pass sanitaire

Le gouvernement italien, confronté à un rebond des contagions dû au variant Omicron, a décidé mercredi soir d'exiger le pass vaccinal dans les transports, les... 30.12.2021, Sputnik France

Ces mesures entreront en vigueur le 10 janvier, selon le décret-loi "introduisant des mesures urgentes pour contenir la diffusion de l'épidémie de Covid-19" adopté lors d'un conseil des ministres, présidé par Mario Draghi.Jusqu'ici, pour prendre le train et l'avion, il suffisait d'être en possession d'un pass sanitaire "de base", qui pouvait être obtenu grâce à la vaccination mais aussi avec un test négatif.La pass vaccinal, baptisé en Italie "pass sanitaire renforcé", s'obtient seulement avec un cycle vaccinal complet ou après guérison du Covid.En Italie, le pass vaccinal est actuellement exigé pour certaines catégories professionnelles comme le personnel de santé et les forces de l'ordre.Comme ses voisins européens, l'Italie est actuellement confrontée à un important rebond des contagions ces derniers jours. Presque 100.000 nouveaux cas (98.020) ont ainsi été enregistrés mercredi, et plus de 600.000 personnes sont actuellement positives.

