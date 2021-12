https://fr.sputniknews.com/20211230/mali-quatre-militaires-tues-et-une-dizaine-dautres-blesses-lors-dune-attaque-dans-le-nord-ouest-1054119831.html

Mali: quatre militaires tués et une dizaine d'autres blessés lors d'une attaque dans le nord-ouest

Quatre soldats maliens ont été tués et une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue mardi soir à Nara, dans l'ouest du pays, a annoncé l'armée. 30.12.2021, Sputnik France

"Une unité des forces armées maliennes Fama dans la région de Nara a fait l'objet d'une attaque complexe combinant attaques EEI (engin explosif improvisé) et armes lourdes" mardi en fin d'après-midi, a indiqué l'armée malienne dans un communiqué publié sur son site officiel.Le bilan provisoire s'élevait à "quatre morts et une dizaine de blessés graves", ajoute la même source.Ce type d'attaque est très fréquent dans la région de Nara. Le 14 novembre dernier, au moins quatre soldats ont été tués et 14 autres blessés à Guiré.

