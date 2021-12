https://fr.sputniknews.com/20211230/turquie-le-trafic-maritime-suspendu-suite-a-la-panne-dun-navire-1054120740.html

Turquie: le trafic maritime suspendu suite à la panne d'un navire

Turquie: le trafic maritime suspendu suite à la panne d'un navire

La Direction générale de la Sécurité côtière turque a indiqué que le trafic maritime à travers le Bosphore, l'une des deux principales voies navigables de la... 30.12.2021, Sputnik France

2021-12-30T10:47+0100

2021-12-30T10:47+0100

2021-12-30T11:24+0100

international

turquie

bosphore

panne

navire de sauvetage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1045665911_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_331ff42581c9008db76e1e3f846adca3.jpg

Le navire de 70 mètres de long nommé BARLAS a connu une panne de moteur au large de la tour de la Vierge d'Istanbul, précise la direction dans un communiqué.Dans l'objectif d'aider le navire responsable de l'arrêt du trafic, des bateaux de sauvetage ont été envoyés.Le Bosphore est l'un des points les plus fréquentés de Turquie en termes de trafic maritime.Des navires défectueux bloquent parfois le passage des navires se rendant et revenant de la mer Noire vers la mer Égée via la mer de Marmara.

turquie

bosphore

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

turquie, bosphore, panne, navire de sauvetage