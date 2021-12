https://fr.sputniknews.com/20211231/burkina-faso-15-million-de-deplaces-internes-a-cause-des-violences-1054138002.html

Burkina Faso: 1,5 million de déplacés internes à cause des violences

Le Burkina Faso compte 1.501.775 personnes déplacées internes, à la date du 30 novembre 2021, soit une augmentation de 1,34% par rapport au mois d'octobre... 31.12.2021, Sputnik France

Parmi les personnes ayant fui les violences dans leurs localités, Ocha dénombre 61,48% d’enfants, 22,39% de femmes et 16,13% d’hommes, souligne l’OCHA, précisant que ces personnes ont besoin de protection, d'abris et surtout de quoi se nourrir.Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à une recrudescence des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et provoqué une augmentation de besoins humanitaires sans précédent.En plus des déplacements internes, les violences ont obligé quelque 17.500 personnes à quitter le Burkina depuis le début de l'année en cours, selon l'ONU.L'état d'urgence est décrété dans 14 des 45 provinces que compte le pays, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

