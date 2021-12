https://fr.sputniknews.com/20211231/centrafrique-trois-casques-bleus-blesses-dans-lexplosion-dune-mine-1054134556.html

Centrafrique: trois Casques bleus blessés dans l'explosion d'une mine

Trois Casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont l'un grièvement, jeudi lorsque leur véhicule a sauté sur un engin explosif près du village de Batouri... 31.12.2021, Sputnik France

"Le militaire gravement atteint a été transporté à Bouar pour y être soigné avant son évacuation sur Bangui", ajoute la mission onusienne dans un communiqué."C'est la troisième fois que des Casques bleus de la Minusca sont victimes des engins explosif en Centrafrique", selon la même source.Les mines ont été jusqu'alors très peu utilisées dans la zone touchée jeudi. Elles sont principalement disséminées dans le nord-ouest du pays par les rebelles du groupe 3R (Retour, Réclamation, Réhabilitation) - un des plus puissants groupes armés - qui en a enterré sur de nombreux axes stratégiques.Depuis août, huit personnes, dont deux femmes et un enfant de cinq ans, ont été tuées à cause des mines dans cette région, selon la mission de l'Onu.

