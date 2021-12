https://fr.sputniknews.com/20211231/george-w-bush-avait-admis-quil-ne-savait-pas-grand-chose-des-affaires-internationales-en-1998-1054133957.html

31.12.2021

Trois ans avant de devenir Président, George W. Bush s'était confié avec franchise sur ses connaissances dans le domaine international lors de sa première rencontre avec l’ambassadeur britannique aux États-Unis de l’époque.Et de préciser:Alors que cette rencontre s’était déroulée en 1998, à l’époque où George W. Bush était gouverneur du Texas et que les nouvelles élections approchaient, l’homme politique avait décliné l’invitation de Christopher Meyer à se rendre au Royaume-Uni.Politique étrangèreMalgré cette confession de George W. Bush, Christopher Meyer a estimé que, dans une perspective de course présidentielle, il était "de loin le favori" dans les salons politiques à Washington.Et d’ajouter, toujours selon la même source, que cette rencontre a confirmé son opinion instantanée sur le futur chef d’État: "Très agréable, avec un bon sens de l’humour et de l'autodérision".La présidence ultérieure de celui qui a brigué son premier mandat en 2000 pour ensuite le renouveler en 2004 a été toutefois dominée par sa politique étrangère agressive.Ainsi, en 2001, les États-Unis ont organisé l’invasion de l’Afghanistan, débutant une guerre qui s’est poursuivie jusqu’en 2021, suite à laquelle les talibans* ont repris le contrôle du pays avec le retrait des forces américaines.George W. Bush a également ordonné l’invasion de l’Irak en 2003, sous prétexte que le régime de Saddam Hussein aurait possédé des armes de destruction massive, sans n’avoir jamais réussi à le prouver. L’exécution de Saddam Hussein a ensuite entraîné le renforcement de Daech**, puisque cette organisation a compris des dizaines de milliers de soldats et officiers, anciens activistes du parti Baas qui était au pouvoir à l’époque, comme l’a à maintes reprises déclaré la Russie.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes**Organisation terroriste interdite en Russie

