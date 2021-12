https://fr.sputniknews.com/20211231/ikea-compte-augmenter-ses-prix-de-9--pour-faire-face-a-linflation-1054131695.html

Ikea compte augmenter ses prix de 9 % pour faire face à l'inflation

Ikea compte augmenter ses prix de 9 % pour faire face à l'inflation

L'entreprise suédoise du meuble Ikea est contrainte d'augmenter ses prix en moyenne de 9% en 2022 face à la persistance des problèmes de pénuries et de... 31.12.2021, Sputnik France

2021-12-31T07:01+0100

2021-12-31T07:01+0100

2021-12-31T07:01+0100

économie

inflation

ikea

frais de transport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102825/45/1028254565_0:31:3873:2210_1920x0_80_0_0_5204900825d978b43eb9c39b374f8d5c.jpg

"Malheureusement, pour la première fois depuis que des coûts plus élevés ont commencé à affecter l'économie mondiale, nous allons devoir répercuter certaines hausses de coûts sur nos clients", a indiqué la holding.Selon Ingka Group, une holding d'Ikea qui regroupe plus de 90% de ses magasins, les principales hausses de coût liées aux transports et aux prix d'approvisionnement "se ressentent surtout en Amérique du Nord et en Europe".Jusqu'ici, Ikea avait absorbé les coûts importants générés par ces tensions logistiques majeures, provoquées notamment par le rebond de la demande au sortir de la première phase de la pandémie.Cette annonce intervient sur fond de forte accélération de l'inflation à travers le monde, dynamisée par la profonde désorganisation des chaînes de distribution et les pénuries sur des produits essentiels au commerce international.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inflation, ikea, frais de transport