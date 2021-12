https://fr.sputniknews.com/20211231/intemperies-aux-philippines-paris-annonce-une-aide-urgente-1054136694.html

Intempéries aux Philippines: Paris annonce une aide urgente

Intempéries aux Philippines: Paris annonce une aide urgente

La France a annoncé, jeudi, une aide d’urgence aux Philippines face aux dégâts causés par le super typhon Rai (Odette) qui a fait près de 400 victimes et... 31.12.2021, Sputnik France

“En réponse aux besoins les plus urgents de la population et en soutien à l’action des autorités philippines, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères mobilise via son centre de crise et de soutien (CDCS) 1 million d’euros d’aide d’urgence pour appuyer les actions engagées par l’ONG française ACTED et la Croix-Rouge française avec son partenaire de la Croix-Rouge philippine”, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans un communiqué.Cette aide permettra, selon la même source, la distribution de plusieurs milliers de kits familiaux et d’hygiène, ainsi que de matériels permettant la réhabilitation d’urgence des habitations détruites ou endommagées dans les provinces de Surigao Del Norte, Palawan et Bohol.En outre et en réponse à l’appel des Nations unies, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a décidé d’octroyer 1 million d’euros au bénéfice des actions déployées par le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), a ajouté le porte-parole.Le typhon Rai, l'un des plus puissants à frapper les Philippines ces dernières années, a fait 389 morts et 64 disparus, dans le centre et le sud de l’archipel, selon les autorités philippines.Le Conseil national de réduction des risques et de gestion des catastrophes (NDRRMC) a indiqué que le typhon, qui a balayé le pays le 16 décembre, a également fait 1.146 blessés et affecté plus de 4,2 millions de personnes dans onze régions du centre et du sud du pays, ainsi que dans plusieurs parties de la principale île de Luzon.A cause du typhon, le 15è et le plus fort à avoir touché les Philippines cette année, près de 315.000 des 570.000 personnes déplacées étaient temporairement hébergées dans 1.179 centres d'évacuation. Plus de 500.000 maisons ont été détruites.Les dommages portés à l'agriculture et à l'industrie pourraient dépasser quelque 440 millions de dollars.

