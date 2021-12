https://fr.sputniknews.com/20211231/le-kosovo-veut-expulser-un-russe-travaillant-pour-lonu-moscou-reagit-1054140628.html

Le Kosovo veut expulser un Russe travaillant pour l’Onu, Moscou réagit

Le Kosovo veut expulser un Russe travaillant pour l’Onu, Moscou réagit

L’ambassade russe qualifie de "provocation" la déclaration de la ministre des Affaires étrangères de la république autoproclamée du Kosovo concernant... 31.12.2021, Sputnik France

2021-12-31T20:21+0100

2021-12-31T20:21+0100

2021-12-31T20:21+0100

international

international

russie

serbie

onu

kosovo

provocation

persona non grata

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104400/32/1044003227_0:54:3077:1785_1920x0_80_0_0_b199a777902e2285dd1f0e943e81bf19.jpg

La proclamation persona non grata d’un collaborateur d’origine russe de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (UNMIK) est une provocation, a annoncé ce vendredi 31 décembre l’ambassade de Russie en Serbie.La mission diplomatique russe a appelé l’UNMIK à réagir fermement et sans ambiguïté à cette démarche des autorités autoproclamées du Kosovo en assurant la protection des collaborateurs russes de la mission onusienne.Plus tôt en cette ultime journée de l'année 2021, la ministre des Affaires étrangères de la république autoproclamée, Donika Gervalla-Schwarz, a fait savoir sa décision de proclamer persona non grata un collaborateur russe de l’UNMIK au Kosovo en raison de son "influence néfaste perturbant la sécurité nationale".Lieu de conflit entre Moscou et l’Occident?Le 22 octobre dernier, les autorités du Kosovo avaient déclaré personae non grata deux membres de l’ambassade de Russie en Serbie, qui travaillaient dans l’annexe de cette mission diplomatique à Pristina.Commentant cette démarche et des heurts entre des policiers kosovars et des civils serbes à Mitrovica et Zvecan (dans le nord du Kosovo), la Présidente de la république autoproclamée, Vjosa Osmani, a affirmé que le Kosovo était le lieu d’un "grand conflit" entre les intérêts de la Russie d’un côté, et ceux de l’Otan, l’UE et les États-Unis de l’autre.Quant à l’UE, le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères Josep Borrell, en parlant des mêmes épisodes violents, a qualifié les actions de la police kosovare d’inacceptables.L’indépendance du Kosovo de la Serbie, proclamée unilatéralement par les structures albanaises du Kosovo le 17 février 2008, n’est reconnue ni la Serbie, la Russie, la Chine, Israël, l’Iran, l’Espagne, pas plus que par la Grèce.

russie

serbie

kosovo

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

international, russie, serbie, onu, kosovo, provocation, persona non grata