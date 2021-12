https://fr.sputniknews.com/20211231/le-traitement-oral-de-pfizer-autorise-en-grande-bretagne-1054134295.html

Le traitement oral de Pfizer autorisé en Grande-Bretagne

L'agence britannique du médicament annonce vendredi dans un communiqué avoir autorisé le traitement oral du COVID-19 développé par Pfizer chez les adultes... 31.12.2021, Sputnik France

Au vu des données disponibles, le régulateur britannique a jugé que ce médicament, baptisé Paxlovid, était "sûr et efficace pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès" chez cette population.Le traitement Paxlovid combine un principe actif nouveau (PF-07321332) et du ritonavir, un antirétroviral utilisé depuis longtemps dans la prise en charge du VIH-sida, qui bloque des enzymes virales et permet donc d'accentuer l'efficacité du médicament.Le traitement, qui doit être initié le plus tôt possible, se présente sous la forme de deux comprimés (un pour chaque principe actif) à prendre par voie orale deux fois par jour pendant cinq jours.A ce stade, la MHRA explique qu'il est trop tôt pour savoir si ce traitement fonctionne pour les COVID-19 découlant d'une contamination par le variant Omicron, mais précise qu'elle travaille proactivement avec le laboratoire américain pour déterminer si c'est le cas.Le Paxlovid a été autorisé la semaine dernière par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et il fait l'objet d'une procédure d'évaluation continue ("rolling review") par l'Agence européenne des médicaments.

