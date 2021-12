https://fr.sputniknews.com/20211231/une-explosion-fait-au-moins-quatre-morts-au-pakistan-1054137469.html

Une explosion fait au moins quatre morts au Pakistan

Une explosion fait au moins quatre morts au Pakistan

Une explosion dans la province pakistanaise du Baloutchistan, en proie à des insurrections séparatistes, a causé la mort d'au moins quatre personnes... 31.12.2021, Sputnik France

2021-12-31T12:35+0100

2021-12-31T12:35+0100

2021-12-31T17:05+0100

asie

victimes

explosion

pakistan

asie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104305/16/1043051630_0:158:2049:1310_1920x0_80_0_0_881aaa30563e9e5e4b6c38136b0fe220.jpg

L'explosion a eu lieu en fin de soirée, au moment où les partisans du parti quittaient une réunion à Quetta, ville proche de la frontière avec l'Afghanistan, fait-on savoir."Au moins trois employés politiques ont été tués et 13 blessés", a expliqué à la presse Fida Hassan Shah, un haut responsable de la police locale, précisant qu'une "bombe artisanale" et "quelque 1,5 kilogramme d'explosifs" ont été utilisés.L'explosion, qualifiée "d'acte terroriste" par le ministre en chef du Baloutchistan Abdul Qudoos Bizenjo, n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.Riche en en hydrocarbures et en minerais, le Baloutchistan est sujet à des violences ethniques, sectaires, islamistes et séparatistes.Cette région est régulièrement secouée par les violences, notamment en raison des affrontements entre les forces de sécurité locales et les rebelles baloutches qui réclament l'autodétermination pour la province.

pakistan

asie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

victimes, explosion, pakistan, asie