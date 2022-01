https://fr.sputniknews.com/20220101/belgique-hausse-des-contaminations-les-hospitalisations-et-deces-toujours-en-baisse-1054144910.html

Belgique: hausse des contaminations, les hospitalisations et décès toujours en baisse

Les contaminations au Sars-CoV-2 ont augmenté cette semaine en Belgique, tandis que les hospitalisations et décès poursuivent toujours leur tendance baissière... 01.01.2022

Entre le 22 et le 28 décembre, 7.819 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont ainsi été dépistées en moyenne par jour, soit une nouvelle hausse, de 11%, par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 2,1 millions d'infections au coronavirus ont été diagnostiquées.Sur la même période, 28 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-22%), portant le bilan à 28.331 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.Près de 64.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 12,8%.Entre le 25 et le 31 décembre, il y a eu en moyenne 140 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 8% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.761 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 532 patients traités en soins intensifs.Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,97. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 901 sur 14 jours.Vendredi, lors d'une conférence de presse sur la situation épidémiologique, le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, a affirmé que la croissance du variant Omicron était désormais un fait bien visible en Belgique.Il y a, toutefois, selon lui, encore de nombreuses incertitudes à propos de l'impact d'Omicron sur l'occupation des lits d'hôpitaux.En Belgique, 77,3% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et 76,3% a reçu deux doses. A l'heure actuelle, 41,2% de résidents flamands ont reçu une troisième injection, 34,1% en Wallonie, 30,8% en Communauté germanophone et 21,7% à Bruxelles, pour une moyenne de 37% sur l'ensemble du territoire belge.

