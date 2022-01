https://fr.sputniknews.com/20220101/inde-12-morts-suite-a-une-bousculade-dans-un-sanctuaire-dans-le-nord-1054142988.html

Inde: 12 morts suite à une bousculade dans un sanctuaire dans le nord

Inde: 12 morts suite à une bousculade dans un sanctuaire dans le nord

Au moins 12 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans une bousculade dans un temple hindou au Jammu-et-Cachemire tôt samedi, ont indiqué les autorités... 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T09:16+0100

2022-01-01T09:16+0100

2022-01-01T09:16+0100

asie

inde

décès

bousculade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104148/38/1041483827_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_5ed5291a16de5bdde2af71911d02a949.jpg

"Au moins 12 morts et 13 blessés dans la bousculade de Mata Vaishno Devi Bhawan à Katra. L'incident s'est produit vers 02h45 et, selon les premières informations, une dispute a éclaté, suivie d'une bousculade", a déclaré le chef de la police du Jammu-et-Cachemire, Dilbagh Singh.La bousculade s'est produite lorsqu'une foule immense de fidèles, venus célébrer le début de la nouvelle année, rapportent des médias locaux, ajoutant que le Yatra (voyage spirituel) au sanctuaire sacré a été suspendu après l'incident.Les blessés ont été admis dans des hôpitaux de proximité et l'état de nombreux parmi eux a été qualifié de "grave".Le sanctuaire, situé à une altitude d'environ 1.600 m dans le district de Reasi, attire près d'un million de fidèles chaque année.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, décès, bousculade