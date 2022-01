https://fr.sputniknews.com/20220101/le-royaume-uni-a-fini-lannee-sur-un-record-de-contaminations-1054148737.html

Le Royaume-Uni a fini l'année sur un record de contaminations

Un nouveau record de contaminations quotidiennes au Covid-19 a été enregistré au Royaume-Uni, avec 189.846 cas signalés vendredi. 01.01.2022, Sputnik France

Ce chiffre fait suite à deux jours consécutifs où le nombre de nouveaux cas était supérieur à 180.000, avec 189.213 cas jeudi et 183.037 mercredi, alors que 203 décès supplémentaires ont été enregistrés durant les dernières 24 heures.Le service national de santé pour l'Angleterre NHS England a fait savoir qu'il y a eu 2.370 admissions à l'hôpital pour Covid en Angleterre le 29 décembre, soit une augmentation de 90% par rapport à la semaine précédente et le total quotidien le plus élevé depuis le 29 janvier.Le nombre de patients atteints du Coronavirus hospitalisés en Angleterre est passé à 12.395 vendredi, contre 11.452 la veille.Les médecins du NHS ont relevé que les derniers chiffres sont susceptibles d'inclure les premières infections contractées durant les rassemblements de Noël.

