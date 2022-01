https://fr.sputniknews.com/20220101/saint-sylvestre-diminution-des-violences-et-des-voitures-brulees-selon-linterieur-1054146215.html

Saint-Sylvestre: diminution des violences et des voitures brûlées, selon l'Intérieur

Saint-Sylvestre: diminution des violences et des voitures brûlées, selon l'Intérieur

La nuit de la Saint-Sylvestre a connu une baisse des violences, du nombre de voitures brûlées et des prises à partie des forces de l'ordre par rapport à 2019... 01.01.2022, Sputnik France

2022-01-01T15:18+0100

2022-01-01T15:18+0100

2022-01-01T15:34+0100

france

france

incendie

incendie criminel

véhicule

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054146816_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8b6a25ee86d59933237bc1551cbfbbef.jpg

Au total, 874 voitures ont été incendiées en France contre 1.316 en 2019 (l'année 2020 n'a pas été prise en compte du fait du couvre-feu mis en place). En revanche, le nombre de personnes interpellées est en hausse (441 contre 376 en 2019) comme celui des personnes placées en garde à vue (381 contre 314).Selon la préfecture de police de Paris, 185 personnes ont été interpellées dans la capitale et en petite couronne, un bilan stable par rapport aux faits comptabilisés en 2020 malgré le couvre-feu, a précisé une source policière.Quelque 95.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés en France, dont 9.000 à Paris, ainsi que 32.000 pompiers et acteurs de la sécurité civile.Nuit de violences à StrasbourgÀ Strasbourg, la nuit a été marquée par une "forte activité" et des violences contre les forces de l'ordre (tirs de mortiers d'artifice, tentatives de barricades), et 13 personnes ont été interpellées, selon une source policière.À Paris, où la préfecture a rendu de nouveau obligatoire le port du masque dans les rues pour contrer la flambée des cas de Covid-19, 779 personnes ont été verbalisées dans la nuit de vendredi à samedi pour "non port du masque", a indiqué une source policière, dont au moins 600 sur les Champs-Élysées.Selon le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre "ont fait respecter les consignes de limitation des rassemblements".Dans l'Yonne, une rave party interdite rassemblait encore samedi matin 1.500 personnes sur un site industriel de Saint-Florentin, selon la préfecture et la gendarmerie.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, incendie, incendie criminel, véhicule