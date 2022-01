https://fr.sputniknews.com/20220102/berlin-se-dit-oppose-a-classer-le-nucleaire-dans-les-investissements-verts-de-lue-1054160930.html

Berlin se dit opposé à classer le nucléaire dans les investissements "verts" de l'UE

L'énergie nucléaire ne devrait pas être classée parmi les énergies vertes comme le souhaite l'UE, estime Berlin, qui a récemment décidé de fermer trois... 02.01.2022, Sputnik France

L'Allemagne a fait part ce dimanche 2 janvier de son opposition au projet de l'Union européenne (UE) visant à classer comme durables les investissements dans l'énergie nucléaire mais a salué la proposition de qualifier certains projets liés au gaz naturel de "verts".L'Union européenne a élaboré un projet, consulté par Reuters samedi, visant à classer comme "verts" certains investissements dans le gaz naturel et l'énergie nucléaire, sous certaines conditions. Les États membres et un groupe d'experts examineront le projet de proposition, qui pourrait être modifié avant sa présentation prévue en janvier.Le 31 décembre, l'Allemagne a décidé de fermer trois de ses six dernières centrales nucléaires dans le cadre de sa transition vers les énergies renouvelables.

