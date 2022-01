https://fr.sputniknews.com/20220102/ouverture-dune-nouvelle-ligne-de-fret-entre-la-chine-et-lallemagne-1054155622.html

Ouverture d'une nouvelle ligne de fret entre la Chine et l'Allemagne

Ouverture d'une nouvelle ligne de fret entre la Chine et l'Allemagne

Un train transportant 50 conteneurs chargés de produits électroniques et de marchandises de commerce électronique transfrontalier a quitté la gare du port... 02.01.2022, Sputnik France

2022-01-02T11:14+0100

2022-01-02T11:14+0100

2022-01-02T11:14+0100

allemagne

chine

train

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104262/19/1042621969_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_08722b6518c1cdaf554ab54f2ea6d926.jpg

Une nouvelle ligne de fret terre-mer a été mise en place samedi entre Xi'an, au nord-ouest de la Chine, et Mannheim en Allemagne.Un train transportant 50 conteneurs chargés de produits électroniques et de marchandises de commerce électronique transfrontalier a quitté la gare du port international de Xi'an à minuit le jour du Nouvel An, marquant ainsi l'ouverture de la nouvelle ligne.Après l'arrivée à Saint-Pétersbourg, en Russie, les conteneurs seront acheminés par bateau jusqu'au port de Mukran, en Allemagne, avant d'être rechargés dans un train jusqu'à leur destination finale, Mannheim.Le trajet complet, qui s'étend sur quelque 12.800 km, dure entre 16 et 18 jours. Cette nouvelle ligne permet d'éviter les perturbations opérationnelles causées par l'encombrement de plusieurs gares très fréquentées le long des voies traditionnelles via les pays d'Europe de l'Est, a déclaré Yuan Xiaojun, directeur général de la société de construction et d'exploitation du port de libre-échange de Xi'an.

allemagne

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

allemagne, chine, train